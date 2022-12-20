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Ракурс
Взрывы в Белгородской области — частично исчезли свет и вода

Взрывы в Белгородской области — частично исчезли свет и вода (ВИДЕО)

20 дек 2022, 12:20
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Вибухи пролунали у Бєлгородській області рф 20 грудня. Місцева влада каже про обстріл міста Шебекіно, перебої зі світлом, водопостачанням та одного потерпілого. Там заявляють про влучання у склад в промзоні. Водночас місцеві Тегерам-канали пишуть про нібито пожежу на електропідстанції.





Над Шебекіно здіймається густий дим, а місцевим мешканцям приходять повідомлення про обстріли.

Ситуацію в Шебекіно прокоментував губернатор Бєлгородської області В’ячеслав Гладков.

Источник: Ракурс


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