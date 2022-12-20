Приезд Зеленского в Бахмут показали на видео

https://racurs.ua/n178009-priezd-zelenskogo-v-bahmut-pokazali-na-video-video.html

Ракурс

Оприлюднено перші кадри із президентом Володимиром Зеленським у Бахмуті. Телеканал Freeдом показав, як глава держави 20 грудня зустрівся із захисниками України та вручив їм нагороди.

Зеленський під час сьогоднішнього візиту до Бахмуту відзначив військовослужбовців Збройних сил України державними нагородами.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що глава держави прибув із неанонсованим візитом до Бахмута — найгарячішої точки на фронті. Він відвідав передові позиції у Бахмуті, нагородив бійців відзнаками та цінними подарунками. Нині глава держави вже поїхав з Бахмута.