Зеленский подписал закон о КСУ — его редакция противоречит обновленному заключению Венецианской комиссии

https://racurs.ua/n178010-zelenskiy-podpisal-zakon-o-ksu-ego-redakciya-protivorechit-obnovlennomu-zaklucheniu-venecianskoy.html

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Президент України Володимир Зеленський підписав закон про КСУ, попри те, що його редакція суперечить оновленому висновку Венеційської комісії.

Закон, який вносить зміни до порядку відбору суддів КСУ. Попри рекомендації Венеційської комісії, яка учора ввечері опублікувала оновлений висновок із чітким меседжем про необхідність сьомого члена у складі Дорадчої групи експертів, яка перевірятиме кандидатів у КСУ. Це сталося попри заклики громадськості ветувати законопроект.

Ухвалюючи закон, депутати зманіпулювали рекомендаціями Венеційської комісії, висловленими у попередньому висновку. В оновленій публікації йдеться, що:

у Дорадчу групу експертів, яка перевірятиме кандидатів у КСУ, необхідно включити сьомого члена з міжнародних експертів. Він має нівелювати політичний вплив на комісію.

рішення Дорадчої групи експертів обов’язкові. За жодних обставин кандидат, який пройшов їхню перевірку з негативним результатом, не може стати суддею КСУ.

На висновки Венеційки зважатимуть Єврокомісія та Європейська рада, коли прийматимуть рішення про членство України в ЄС.

Проголосована редакція закону перетворює Конституційний суд на зручний інструмент у руках влади, наголошує керівник ЦПК Віталій Шабунін:

Проголосована редакція вже за кілька місяців покладе КСУ під повний контроль Банкової. Знаєте, що це означає? ОП бажає дочасні і всерівневі вибори? КСУ «за». ОП бажає знести Антикорсуд (чи будь-яку іншу реформу)? КСУ допоможе. Одним словом: партія сказала «нада» — КСУ отвєтіл «єсть»!.

Історія питання

Венеційська комісія опублікувала 19 грудня оновлений висновок щодо сумнозвісного законопроєкту № 7662, який Верховна Рада ухвалила минулого вівторка. Народні депутати зманіпулювали рекомендаціями ВК, висловленими у висновку, тож Комісії, очевидно, довелося його уточнити. У новому висновку вона наголосила два важливі моменти:

У Дорадчу групу експертів, яка перевірятиме кандидатів у КСУ, необхідно включити ще одного, сьомого, члена з незалежних міжнародних експертів. Нагадаємо, ухвалений закон передбачає шестеро членів ДГЕ — троє незалежних експертів від міжнародних партнерів та троє українських призначенців, при чому без голосу останніх жодне рішення ухвалити неможливо. Сьомий незалежний експерт дозволить нівелювати політичний вплив на комісію. Рішення Дорадчої групи експертів мають бути обов’язковими. За жодних обставин кандидат, який пройшов їхню перевірку з негативним результатом, не може стати суддею КСУ.

ВК на своєму пленарному засіданні не підтримала терміновий висновок, підготовлений Бюро Венеційської Комісії (її керівний орган), а затвердила окремий висновок. Це вдруге в історії, коли Венеційка не підтримує терміновий висновок щодо України.

Це — однозначний сигнал, що Комісія наполягає на європейських цінностях та принципах верховенства права, а робити Україні знижку через війну та інші обставини ніхто не буде, — коментував рішення Венеційки голова правління Фундації DEJURE Михайло Жернаков. Українська влада повинна дослухатися до рекомендацій Венеційської комісії та змінити ухвалений закон, — наголошує експертка Центру протидії корупції Галина Чижик. — Саме на висновки ВК зважатимуть Єврокомісія та Європейська рада, коли прийматимуть рішення про наше майбутнє як члена ЄС. Тепер все залежить від президента Зеленського — він має якнайшвидше ветувати прийнятий депутатами законопроєкт та повернути його до Верховної Ради з усіма необхідними рекомендаціями, — зазначає голова Всеукраїнського об'єднання «Автомайдан» Катерина Бутко.

Раніше громадськість вже закликала президента застосувати своє право вето щодо законопроекту № 7662, оскільки, на думку частини експертів, він загрожує політичній незалежності Конституційного суду та євроінтеграції: