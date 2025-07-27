Зеленский согласовал закон о реформе Арма. Фото: ОП

https://racurs.ua/n208132-zelenskiy-soglasoval-zakon-o-reforme-arma.html

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Президент України Володимир Зеленський підписав закон про реформу АРМА.

У неділю, 27 липня, глава держави погодив проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення інституційної спроможності Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, та вдосконалення механізмів управління активами. Про це глава держави поінформував у Telegramпісля розмови з президентом Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн.

Сьогодні підписав закони про реформу АРМА та факторинг. Урсула відзначила прогрес у виконанні відповідних індикаторів, — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що закони про реформу АРМА є вимогою Європейського Союзу щодо надання фінансової допомоги Ukraine Facility. Таким чином цей крок відкриває Україні шлях до отримання 600 млн євро від ЄС.

Реформа Агентства передбачає незалежний аудит, нові правила добору керівництва АРМА за участю міжнародних експертів та посилений контроль за передачею активів.

Зеленський та фон дер Ляєн також обговорили новий законопроект про незалежність антикорупційних органів та подальше посилення санкцій проти росії. Крім того, були розмови про європейську інтеграцію України, подальше посилення санкцій проти росії та роботу української антикорупційної інфраструктури.

Нагадаємо, 18 червня Верховна Рада ухвалила законопроект № 12374-д щодо посилення інституційної спроможності АРМА, який запроваджує нові вимоги до голови агентства, добір відбуватиметься за участю міжнародних експертів.