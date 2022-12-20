В россии сомневаются в целесообразности зимнего наступления на Украину

https://racurs.ua/n178020-v-rossii-somnevautsya-v-celesoobraznosti-zimnego-nastupleniya-na-ukrainu-smi.html

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Російське керівництво має суперечливі погляди щодо доцільності зимового наступу на Україну.

Про це повідомив агентству AFP високопоставлений американський чиновник.

За його словами, президент росії володимир путін публічно закликав військове керівництво рф представити йому «короткострокові та середньострокові» плани щодо продовження війни в Україні.

За словами американського посадовця, Сполучені Штати «пристосуються та швидко адаптуються», якщо характер російського вторгнення зміниться.

Про те, що у Росії існують суперечливі погляди щодо того, чи варто розпочинати поновлення наступу в Україні, заявив у вівторок високопоставлений чиновник Держдепартаменту США і для Reuters. Він повторив, що Вашингтон продовжуватиме підтримувати Київ незалежно від того, який сценарій розіграється.

10-місячний конфлікт, спричинений вторгненням росії в Україну, переріс у найбільший конфлікт у Європі з часів Другої світової війни, в результаті якого загинули десятки тисяч людей, мільйони були вигнані з їхніх домівок, а міста перетворилися на руїни.

Але з літа російське вторгнення сильно похитнулося через ряд втрат під час українського контрнаступу, який повернув окуповані території та змусив Москву частково мобілізувати ще 300 тис. осіб.