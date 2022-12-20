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Ракурс
Бегство из ада - СБУ задержала россиянина, который пять раз бежал с фронта

Бегство из ада — СБУ задержала россиянина, который пять раз бежал с фронта (ВИДЕО)

20 дек 2022, 20:45
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В полон потрапив рашист, який п’ять разів намагався втекти з російського війська.





Після першого ж бою він і 135 новобранців з його полку здали зброю і відмовилися воювати. Втім, коли зрозуміли, що російське командування їх просто так не відпустить — намагалися втекти зі своїх підрозділів.

Усі гинули, майже всі з нашого набору — 200-ті чи 300-ті, — пояснює затриманий свій намір здатися.

Останньою краплею затриманого стало те, що вогонь по ньому та його підрозділу з новими мобілізованими відкрили самі ж росіяни.

Сколько раз меня пытались отправить на «передок», так я осознавая, что там… убегал. Пять раз меня находили и возвращали обратно, — розповідає він співробітникам СБУ.

Врешті, він потрапив у полон до українських Сил оборони і залишився живим.

Окупантам, які хочуть повернутися додому, СБУ нагадує про «гарячу лінію»: +380936886888.

Источник: Ракурс


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