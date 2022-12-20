Втеча з пекла - СБУ затримала росіянина, який п'ять разів утікав з фронту

https://racurs.ua/ua/n178021-vtecha-z-pekla-sbu-zatrymala-rosiyanyna-yakyy-p-yat-raziv-utikav-z-frontu-video.html

Ракурс

В полон потрапив рашист, який пять разів намагався втекти з російського війська.

Після першого ж бою він і 135 новобранців з його полку здали зброю і відмовилися воювати. Втім, коли зрозуміли, що російське командування їх просто так не відпустить — намагалися втекти зі своїх підрозділів.

Усі гинули, майже всі з нашого набору — 200-ті чи 300-ті, — пояснює затриманий свій намір здатися.

Останньою краплею затриманого стало те, що вогонь по ньому та його підрозділу з новими мобілзованими відкрили самі ж росіяни.

Сколько раз меня пытались отправить на «передок», так я осознавая, что там… убегал. Пять раз меня находили и возвращали обратно, — розповідає він співробітникам СБУ.

Врешті, він потрапив у полон до українських Сил оборони і залишився живим.

Окупантам, які хочуть повернутися додому, СБУ нагадує про «гарячу лінію»: +380936886888.