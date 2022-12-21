Российские корабли в Черном море продолжают угрожать Украине, инфографика: ВМС ВСУ

https://racurs.ua/n178037-kolichestvo-rossiyskih-korabley-v-chernom-more-nazvali-v-vms-infografika.html

Ракурс

росія станом на сьогодні, 21 грудня, розмістила на бойовому чергуванні у Чорному морі до 10 кораблів, серед них жодного носія крилатих ракет «Калібр», якими ворог періодично обстрілює Україну.

Про це повідомляється у Telegram-каналі Військово-морських сил ЗСУ.

У Середземному морі перебувають дев’ять ворожих кораблів, серед яких п’ять носіїв «калібрів» із загальним залпом 72 ракети.

В Азовському морі ворог продовжує контролювати морські комунікації утримуючи на бойовому чергуванні до двох кораблів.

Зазначається, що за минулу добу в в інтересах рф прохід Керч-Єнікальською протокою, котра сполучає Чорне та Азовське моря, здійснили:

до Азовського моря — 26 суден, з них чотири судна рухалось з протоки Босфор;

до Чорного моря — 39 суден, з них 11 суден продовжили рух у напрямку протоки Босфор.