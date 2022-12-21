Количество российских кораблей в Черном море назвали в ВМС (ИНФОГРАФИКА)https://racurs.ua/n178037-kolichestvo-rossiyskih-korabley-v-chernom-more-nazvali-v-vms-infografika.htmlРакурс
росія станом на сьогодні, 21 грудня, розмістила на бойовому чергуванні у Чорному морі до 10 кораблів, серед них жодного носія крилатих ракет «Калібр», якими ворог періодично обстрілює Україну.
Про це повідомляється у Telegram-каналі Військово-морських сил ЗСУ.
У Середземному морі перебувають дев’ять ворожих кораблів, серед яких п’ять носіїв «калібрів» із загальним залпом 72 ракети.
В Азовському морі ворог продовжує контролювати морські комунікації утримуючи на бойовому чергуванні до двох кораблів.
Зазначається, що за минулу добу в в інтересах рф прохід Керч-Єнікальською протокою, котра сполучає Чорне та Азовське моря, здійснили:
- до Азовського моря — 26 суден, з них чотири судна рухалось з протоки Босфор;
- до Чорного моря — 39 суден, з них 11 суден продовжили рух у напрямку протоки Босфор.
рф продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS), на цивільних суднах в акваторії Азовського моря, — наголошують у ВМС.