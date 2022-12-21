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Російські кораблі у Чорному морі продовжують загрожувати Україні, інфографіка: ВМС ЗСУ

Кількість російських кораблів у Чорному морі назвали у ВМС (ІНФОГРАФІКА)

21 гру 2022, 14:19
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росія станом на сьогодні, 21 грудня, розмістила на бойовому чергуванні у Чорному морі до 10 кораблів, серед них жодного носія крилатих ракет «Калібр», якими ворог періодично обстрілює Україну.





Про це повідомляється у Telegram-каналі Військово-морських сил ЗСУ.

У Середземному морі перебувають дев’ять ворожих кораблів, серед яких п’ять носіїв «калібрів» із загальним залпом 72 ракети.

В Азовському морі ворог продовжує контролювати морські комунікації утримуючи на бойовому чергуванні до двох кораблів.

Зазначається, що за минулу добу в в інтересах рф прохід Керч-Єнікальською протокою, котра сполучає Чорне та Азовське моря, здійснили:

  • до Азовського моря — 26 суден, з них чотири судна рухалось з протоки Босфор;
  • до Чорного моря — 39 суден, з них 11 суден продовжили рух у напрямку протоки Босфор.

рф продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS), на цивільних суднах в акваторії Азовського моря, — наголошують у ВМС.

Російські кораблі у Чорному морі продовжують загрожувати Україні, інфографіка: ВМС ЗСУ

Джерело: Ракурс


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