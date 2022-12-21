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Последствия российских обстрелов, фото: Кирилл Тимошенко
Рашисты обстреляли Очаков из ствольной артиллерии, трое раненых (ФОТО)https://racurs.ua/n178039-rashisty-obstrelyali-ochakov-iz-stvolnoy-artillerii-troe-ranenyh-foto.htmlРакурс
Російські загарбники сьогодні, 21 грудня, зі ствольної артилерії обстріляли місто Очаків Миколаївської області.
В результаті було поранено трьох людей, серед них 10-річний хлопчик. Постраждалим надається медична допомога. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко, опублікувавши фото завданих рашистами руйнувань.
Окупанти били зі ствольної артилерії. Є влучання у подвір’я мирних мешканців, — зазначив Тимошенко.
Раніше очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомляв, що поранення в результаті обстрілу Очакова отримали матір та дитина.
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