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Ракурс
Наслідки російського обстрілу, фото: Кирило Тимошенко

Рашисти обстріляли Очаків зі ствольної артилерії, троє поранених (ФОТО)

21 гру 2022, 15:25
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Російські загарбники сьогодні, 21 грудня, зі ствольної артилерії обстріляли місто Очаків Миколаївської області.





В результаті було поранено трьох людей, серед них 10-річний хлопчик. Постраждалим надається медична допомога. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко, опублікувавши фото завданих рашистами руйнувань.

Окупанти били зі ствольної артилерії. Є влучання у подвір’я мирних мешканців, — зазначив Тимошенко.

Раніше очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомляв, що поранення в результаті обстрілу Очакова отримали матір та дитина.

Наслідки російського обстрілу, фото: Кирило Тимошенко

Джерело: Ракурс


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