Наслідки російського обстрілу, фото: Кирило Тимошенко

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Ракурс

Російські загарбники сьогодні, 21 грудня, зі ствольної артилерії обстріляли місто Очаків Миколаївської області.

В результаті було поранено трьох людей, серед них 10-річний хлопчик. Постраждалим надається медична допомога. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко, опублікувавши фото завданих рашистами руйнувань.

Окупанти били зі ствольної артилерії. Є влучання у подвір’я мирних мешканців, — зазначив Тимошенко.

Раніше очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомляв, що поранення в результаті обстрілу Очакова отримали матір та дитина.