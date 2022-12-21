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Наслідки російських обстрілів, фото: Валентин Резніченко
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Російські загарбники знову обстріляли Нікопольський район Дніпропетровської області.
Щонайменше 70 снарядів загарбники випустили по трьох громадах — Марганецькій, Мирівській та Червоногригорівській. Про це у своєму Telegram-каналі сьогодні, 21 грудня, повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.
Понівечені будинки та лінії електропередач, — зазначив Резніченко. — Люди неушкоджені.
Зафіксовані такі руйнування:
- у Червоногригорівській та Марганецькій громадах побиті з десяток приватних будинків, кілька господарських споруд, автівки, газогін та лінії електропередач;
- у Червоногригорівці зайнялася пожежа у приватному обійсті. Рятувальники вогонь уже приборкали.
У Мирівській громаді наслідки удару ще з’ясовуються. В інших районах області ніч була тихою, без тривог і атак.
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