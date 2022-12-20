росія перекидає з далекосхідних регіонів мобілізованих, озброєння і боєприпаси - Генштаб

https://racurs.ua/ua/n178019-rosiya-perekydaie-z-dalekoshidnyh-regioniv-mobilizovanyh-ozbroiennya-i-boieprypasy-genshtab.html

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Російські окупанти наступають у районі Бахмута та Авдіївки, а також посилюють перекидання мобілізованих.

Про це повідомили 20 грудня у зведенні Генштабу ЗСУ.

Противник зосереджений на наступі під Бахмутом та Авдіївкою, намагається покращити тактичне положення на Лиманському та Куп’янському напрямках. На інших ділянках фронту армія рф стоїть в обороні та намагається стримувати просування Збройних сил.

росія все більше перекидає з далекосхідних регіонів мобілізованих чоловіків, озброєння і військову техніку, пально-мастильні матеріали й боєприпаси.

У Генштабі підтвердили ураження районів зосередження окупантів та їхньої техніки на тимчасово окупованій території Запорізької області 18 грудня. Зокрема, в районах Пологів, Василівки і Кам’янки-Дніпровської. Втрати росіян — понад 130 поранених, до 10 одиниць озброєння і військової техніки різного типу. Інформацію щодо загиблих окупантів уточнюють.

Українські військові також кажуть, що росіяни використовують цивільні лікарні на тимчасово окупованій території для лікування поранених військових рф та найманців ПВК. У Луганську міська багатопрофільна лікарня облаштована під військовий шпиталь, який уже переповнений пораненими окупантами.