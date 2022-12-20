Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
россия перебрасывает с Дальнего Востока мобилизованных, вооружение и боеприпасы - сводка Генштаба

россия перебрасывает с Дальнего Востока мобилизованных, вооружение и боеприпасы — Генштаб

20 дек 2022, 19:55
999

Російські окупанти наступають у районі Бахмута та Авдіївки, а також посилюють перекидання мобілізованих.





Про це повідомили 20 грудня у зведенні Генштабу ЗСУ.

Противник зосереджений на наступі під Бахмутом та Авдіївкою, намагається покращити тактичне положення на Лиманському та Куп’янському напрямках. На інших ділянках фронту армія рф стоїть в обороні та намагається стримувати просування Збройних сил.

Карта бойових дій в Україні, 20 грудня 2022 року, джерело - Міноборони Великої Британії

росія все більше перекидає з далекосхідних регіонів мобілізованих чоловіків, озброєння і військову техніку, пально-мастильні матеріали й боєприпаси.

У Генштабі підтвердили ураження районів зосередження окупантів та їхньої техніки на тимчасово окупованій території Запорізької області 18 грудня. Зокрема, в районах Пологів, Василівки та Кам’янки-Дніпровської. Втрати росіян — понад 130 поранених, до 10 одиниць озброєння і військової техніки різного типу. Інформацію щодо загиблих окупантів уточнюють.

Українські військові також кажуть, що росіяни використовують цивільні лікарні на тимчасово окупованій території для лікування поранених військових рф та найманців ПВК. У Луганську міська багатопрофільна лікарня облаштована під військовий шпиталь, який уже переповнений пораненими окупантами.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter



.



Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров