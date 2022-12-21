США взялись расследовать, как американские технологии оказались в «Шахедах». Фото:

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Адміністрація президента США Джо Байдена створила робочу групу для розслідування, як американські та західні компоненти потрапляють в іранські безпілотники.

До складу групи залучили Пентагон, Держдеп, Мін’юст, Мінторгівлі та Мінфін США. Рада нацбезпеки розглядає цю робочу групу як частину комплексної стратегії щодо Ірану, а не лише його ролі у війні рф проти України. Експерти мають порушити питання комплектації «Шахедів» з усіма американськими виробниками. Про це повідомляє CNN.

Останніми тижнями розслідування активізувалося на тлі розвідданих, отриманих США, про те, що кремль готується відкрити власну фабрику з виробництва безпілотників у росії в рамках угоди з Іраном, — йдеться в матеріалі.

Також повідомляється, що дослідницька організація Conflict Armament Research із Великої Британії виявила, що 82% компонентів іранських БПЛА були виготовлені компаніями, розташованими в США. Це американська фірма Texas Instruments та австрійська фірма, що належить канадській Bombardier Recreational Products.

Водночас компанія Texas Instruments заявила, що начебто не постачає росії, білорусі чи іранку свої технології.

Нагадаємо, Reuters повідомляло, що російський виробник безпілотників «Орлан-10» закуповує комплектуючі у США та Китаї в обхід санкцій. Зазначалося, що посередником зі США, який допомагає обходити санкції, виступає компанія Ik Tech, яка належить громадянинові росії та Сполучених Штатів Ігорю Каждану.

Джерело: CNN