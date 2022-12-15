Виробник «Орланів» з рф попри санкції купує електроніку в США

БПЛА «Орлан-10». Фото: novynarnia.com

https://racurs.ua/ua/n177858-vyrobnyk-orlaniv-z-rf-popry-sankciyi-kupuie-elektroniku-v-ssha.html

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Російський виробник безпілотників «Орлан-10» закуповує комплектуючі у США та Китаї в обхід санкцій.

Безпілотники росії зібрані переважно з іноземних деталей, а компанія-виробник «Спеціальний технологічний центр» із санкт-петербурга з 2016 року перебуває під санкціями США за допомогу ГРУ у проведенні радіоелектронної розвідки. При цьому конструктори використовують для виробництва своїх БПЛА продукцію від американських Altera та Xilinx, Texas Instruments, Microchip Technology, Analog Devices, Linear Technology, європейських STMicroelectronics та NXP Semiconductors, японських Renesas Electronics та Saito Seisakusho. Про це повідомляє Reuters.

За інформацією агентства, посередником зі США, який допомагає обходити санкції, виступає компанія Ik Tech, яка належить громадянинові росії та Сполучених Штатів Ігорю Каждану, який також відомий як Алекс Стентон. Виявилося, що упродовж 2018−2021 років ця компанія поставила в росію товарів на 2,2 млн дол. Серед цих товарів було майже 1 тис. 400 процесорних модулів виробництва Gumstix. Такі ж комплектуючі знайшли у російських «Орланах».

В компанії Gumstix заявили, що їм нічого невідомо про постачання деталей компанії з рф та пообіцяли провести розслідування.

Нагадаємо, The New York Times повідомляло, що росія продовжую виробляти ракети, знайшовши способи придбати напівпровідники та інші компоненти попри західні санкції.

Джерело: Reuters