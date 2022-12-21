Мощный взрыв прогремел в оккупированном Мариуполе. Фото: УП

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Ракурс

Потужний вибух прогримів в окупованому росіянами місті Маріуполь Донецької області.

Вибух пролунав приблизно о 14.00 у середу, 21 грудня. Ймовірно, його епіцентр був у районі вулиці Купріна. Вибухову хвилю почули по декількох районах міста. Про це радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко повідомив у Telegram.

За його словами, відразу після вибуху над містом з’явились гвинтокрили, що рушали в бік Бердянська Запорізької області. Вертольоти летіли на великій висоті, деякі з машин випускали теплові «пастки».

Зараз з’ясовуються деталі вибуху. Якихось подробиць Андрющенко не розкрив.

Нагадаємо, у ніч проти 3 грудня в Маріуполі стався вибух в одному з місць базування протиповітряної оборони та техніки російсько-окупаційних військ. Було уражено щонайменше дві одиниці систем ППО С-300 та дві одиниці колісної техніки.