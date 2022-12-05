Системи ППО росіян були знищені у Маріуполі. Фото:

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Вибухи прогриміли в окупованому росіянами Маріуполі Донецької області.

У ніч проти 3 грудня стався вибух в одному з місць базування протиповітряної оборони та техніки російсько-окупаційних військ. Сили спротиву підтвердили, що було уражено щонайменше дві одиниці систем протиповітряної оборони С-300 та дві одиниці колісної техніки. Про це 5 грудня радник міського голови Петро Андрющенко повідомив у Telegram.

Щодо вже не живої сили — хто взагалі її рахує, — зазначив він про втрати піхоти.

За словами Андрющенка, окупанти відключили в місті опалення в будинках та школах, бо немає дизельного палива. При цьому окупанти не називають термінів повторного запуску опалення. Тим часом температура у квартирах та температура води з крана стрімко знижується в бік позначки «нуль».

А так звані цивільні окупанти не встигають проводити ремонт. Тому замість заміни вікон використовують просто фанеру, картон та плівку. Якщо мешканцям не подобається, їм не роблять і цього. Тим часом місто продовжує замерзати.

Перетнувши за тиждень позначку у 250 померлих від «природних причин», рівень смертності продовжує зростати щодня, — написав Андрющенко.

Нагадаємо, під час облоги Маріуполя від обстрілів росіян постраждали 2 тис. 257 багатоквартирних будинків — 90% усього житлового фонду. Знищено загалом понад 50% багатоповерхівок — 1 тис. 356 будинків. Зараз окупанти масово зносять пошкоджені багатоповерхівки, щоб приховати сліди своїх воєнних злочинів.