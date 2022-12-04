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Ракурс
Рашисти масово зносять багатоповерхівки в Маріуполі, фото: Маріупольська міська рада

У Маріуполі окупанти масово зносять багатоповерхівки — приховують свої злочини (ФОТО)

4 гру 2022, 11:25
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У Маріуполі Донецької області, який наразі перебуває під російською окупацією, рашисти масово зносять пошкоджені багатоповерхівки, щоб приховати сліди своїх військових злочинів.





Про це сьогодні, 4 грудня, у своєму Telegram-каналі повідомляє Маріупольська міська рада з посиланням на дані супутникових знімків компанії Maxar Technologies.

Будинки, де колись ми мирно жили, стають 100% руїнами. Їх у прямому сенсі стирають з землі, — наголошують у міськраді.

Зазначається, що під час облоги міста від обстрілів росіян постраждали 2 тис. 257 багатоквартирних будинків — 90% усього житлового фонду. Знищено загалом понад 50% багатоповерхівок — 1 тис. 356 будинків.

Вони не зупиняються на цьому. Тепер доруйновують будівлі та ховають сліди своїх військових злочинів, — наголошують у міськраді. — Це черговий військовий злочин від держави-терориста.

Рашисти масово зносять багатоповерхівки в Маріуполі, фото: Маріупольська міська рада

Джерело: Ракурс


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