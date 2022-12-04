Рашисты массово сносят многоэтажки в Мариуполе, фото: Мариупольский городской совет

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Ракурс

У Маріуполі Донецької області, який наразі перебуває під російською окупацією, рашисти масово зносять пошкоджені багатоповерхівки, щоб приховати сліди своїх військових злочинів.

Про це сьогодні, 4 грудня, у своєму Telegram-каналі повідомляє Маріупольська міська рада з посиланням на дані супутникових знімків компанії Maxar Technologies.

Будинки, де колись ми мирно жили, стають 100% руїнами. Їх у прямому сенсі стирають з землі, — наголошують у міськраді.

Зазначається, що під час облоги міста від обстрілів росіян постраждали 2 тис. 257 багатоквартирних будинків — 90% усього житлового фонду. Знищено загалом понад 50% багатоповерхівок — 1 тис. 356 будинків.