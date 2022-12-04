В Мариуполе оккупанты массово сносят многоэтажки — скрывают свои преступления (ФОТО)https://racurs.ua/n177448-v-mariupole-okkupanty-massovo-snosyat-mnogoetajki-skryvaut-svoi-prestupleniya-foto.htmlРакурс
У Маріуполі Донецької області, який наразі перебуває під російською окупацією, рашисти масово зносять пошкоджені багатоповерхівки, щоб приховати сліди своїх військових злочинів.
Про це сьогодні, 4 грудня, у своєму Telegram-каналі повідомляє Маріупольська міська рада з посиланням на дані супутникових знімків компанії Maxar Technologies.
Будинки, де колись ми мирно жили, стають 100% руїнами. Їх у прямому сенсі стирають з землі, — наголошують у міськраді.
Зазначається, що під час облоги міста від обстрілів росіян постраждали 2 тис. 257 багатоквартирних будинків — 90% усього житлового фонду. Знищено загалом понад 50% багатоповерхівок — 1 тис. 356 будинків.
Вони не зупиняються на цьому. Тепер доруйновують будівлі та ховають сліди своїх військових злочинів, — наголошують у міськраді. — Це черговий військовий злочин від держави-терориста.