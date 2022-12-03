Крупнейший морг оккупированной Донетчины попал на спутниковые снимки

Рашисты построили в Мариуполе гигантский морг, фото: BBC

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Ракурс

У Маріуполі рашисти збудували великий U-подібний комплекс, розташований недалеко від центру міста, на даху якого видніється червоно-біло-блакитна зірка російської армії з літерами: «За маріупольців».

Про це свідчать супутникові фотографії, зроблені компанією зі спостереження за Землею Maxar.

Видання BBC, яке опублікувало ці знімки, ідентифікувало цей об'єкт як велику російську військову базу. Проте радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко у своєму Telegram-каналі заявив, що насправді йдеться про збудований рашистами величезний морг, замаскований під діагностичний центр.

Найбільший морг на території Донецької області. Символічно. Морг та кілька зруйнованих будинків з підписом «армія росії для маріупольців». Мабуть, це перша письмова правда від росіян на території Маріуполя, — наголошує Андрющенко.

У жовтні Андрющенко повідомляв, що рашисти збудували в Маріуполі морг на 7 тис. кв м, здатний обслуговувати всю Донецьку область. Він зазначав, що рашисти зіткнулися з проблемою дуже великої кількості загиблих жителів міста, а також необхідністю розміщати тіла тисяч убитих в ході бойових дій окупантів.

Андрющенко тоді зазначав, що морг був збудований разом із діагностичним центром на всього лише 69 ліжко-місць, який насправді навіть не працював — навезене туди медобладнання рашисти вмикали лише для зйомки пропагандистських сюжетів.

Джерело: BBC, Петро Андрющенко