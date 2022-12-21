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Ракурс
Владимир Зеленский прибыл в Вашингтон. Фото: Reuters

Зеленский прибыл в США и опубликовал первые фото из Вашингтона

21 дек 2022, 20:50
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Володимир Зеленський, президент України, прибув 21 грудня з робочим візитом до США.





Український лідер вже зійшов з літака у Вашингтоні. Глава держави проведе низку переговорів для зміцнення стійкості й обороноздатності України. З президентом США Джо Байденом обговорять двосторонню співпрацю України та Сполучених Штатів. Про це Зеленський написав у Telegram.

Сьогодні я — у Вашингтоні, щоб подякувати американському народові, Президенту та Конгресу за таку необхідну підтримку. А також продовжити співпрацю для наближення нашої перемоги, — написав він.

Зеленський наголосив, що у 2023 році необхідно повернути український прапор і свободу всій Україні та українцям.

Володимир Зеленський прибув до Вашингтона. Фото: Зеленський у Telegram

Володимир Зеленський прибув до Вашингтона. Фото: Зеленський у Telegram

Володимир Зеленський прибув до Вашингтона. Фото: Зеленський у Telegram

Володимир Зеленський прибув до Вашингтона. Фото: Зеленський у Telegram

Нагадаємо, 21 грудня президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден заявляв, що з нетерпінням чекає на приїзд українського лідера Володимира Зеленського, оскільки їм «багато чого треба обговорити».

Источник: Ракурс


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