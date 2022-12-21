Владимир Зеленский прибыл в Вашингтон. Фото: Reuters

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Ракурс

Володимир Зеленський, президент України, прибув 21 грудня з робочим візитом до США.

Український лідер вже зійшов з літака у Вашингтоні. Глава держави проведе низку переговорів для зміцнення стійкості й обороноздатності України. З президентом США Джо Байденом обговорять двосторонню співпрацю України та Сполучених Штатів. Про це Зеленський написав у Telegram.

Сьогодні я — у Вашингтоні, щоб подякувати американському народові, Президенту та Конгресу за таку необхідну підтримку. А також продовжити співпрацю для наближення нашої перемоги, — написав він.

Зеленський наголосив, що у 2023 році необхідно повернути український прапор і свободу всій Україні та українцям.

Нагадаємо, 21 грудня президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден заявляв, що з нетерпінням чекає на приїзд українського лідера Володимира Зеленського, оскільки їм «багато чого треба обговорити».