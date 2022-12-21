Байден заявив, що з нетерпінням очікує на приїзд Зеленського

Джо Байден з нетерпінням очікує на приїзд Зеленського. Фото:

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Ракурс

Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден з нетерпінням чекає на приїзд українського лідера Володимира Зеленського.

За словами господаря Білого дому, сторонам «багато чого треба обговорити». Про це американський президент 21 грудня написав у Twitter.

Сподіваюся, тобі добре летіти, Володимире. Я радий, що ти будеш тут. Багато що є обговорити, — йдеться у повідомленні.

Як відомо, Володимир Зеленський вперше з початку повномасштабного вторгнення здійснює візит за кордон. У середу, 21 грудня, глава держави прибуде до Сполучених Штатів Америки.

Джо Байден зустріне свого українського колегу у Білому домі о 21.00 за київським часом. Спільна прес-конференція очікується о 23.30. Також запланований виступ Зеленського у Конгресі США.

Нагадаємо, не виключено, що Джо Байден після зустрічі із Володимиром Зеленським підтвердить, що США будуть підтримувати Україну «стільки, скільки потрібно» та оголосить про новий пакет військової допомоги, до якого увійдуть системи ППО Patriot.