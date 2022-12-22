Заявления шойгу об увеличении армии россии - это лишь успокоительное для раздраженных военкоров, считают в ISW

https://racurs.ua/n178061-zayavleniya-shoygu-ob-uvelichenii-armii-rossii-eto-lish-uspokoitelnoe-dlya-razdrajennyh-voenkorov.html

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Американський Інститут вивчення війни (ISW) у черговому зведенні-аналізі розбирає заяви міністра оборони росії сергія шойгу та президента володимира путіна на минулій у середу колегії міноборони про збільшення російської армії та створення нових дивізій.

Аналітики ISW вважають, що швидке зростання чисельності армії російська економіка не потягне.

ISW нагадує, що Шойгу запропонував створити новий армійський корпус та 17 нових дивізій, у тому числі три — в окупованих частинах Херсонської та Запорізької областей України.

Вкрай малоймовірно, щоб Кремль зміг сформувати такі великі конвенційні сили в такі терміни, щоб вони вплинули на перебіг війни в Україні. Формування дивізій — це дорого і вимагає часу, — пишуть аналітики ISW.

Вони нагадують, що росія не змогла заповнити штат навіть наявних бригад і полків до вторгнення в Україну і не сформувала до 2022 року повністю ту дивізію, про створення якої було оголошено 2020 року.

Російська економіка — у рецесії, і її здатність створювати дивізії з моменту повномасштабного вторгнення в Україну суттєво скоротилася, — вважає ISW.

Водночас, як зазначають американські аналітики, росія, можливо, згодом зможе здійснити проголошені міністром шойгу плани — але лише якщо вирішить пожертвувати заради цього добробутом населення, як це робили в СРСР. У зв’язку з цим ISW нагадує, що путін на колегії міноборони запевнив Шойгу та військових, що армія отримає все, що вважає за необхідне.

Раніше міністр оборони рф шойгу запропонував збільшити чисельність російської армії до 1,5 мілн військовослужбовців, у тому числі 695 тис. контрактників.