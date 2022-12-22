Макрон снова запел о гарантиях для россии

https://racurs.ua/n178066-makron-snova-zapel-o-garantiyah-dlya-rossii.html

Ракурс

Еммануель Макрон, президентФранції, закликав Європу менше покладатися на США у питаннях безпеки — і надати росії гарантії безпеки в рамках переговорів щодо припинення війни в Україні.

WSJ пише, що французький лідер запропонував посилити вплив європейців у рамках Альянсу та розвивати власний оборонний потенціал, діючи «разом із НАТО, але також і незалежно від НАТО».

WSJ нагадує, що на початку грудня після зустрічі з Байденом Макрон закликав гарантувати путіну подальше нерозширення НАТО.

Один із найважливіших моментів, який ми маємо розглянути, — як завжди казав президент путін, — це страх перед тим, що НАТО підійде прямо до його дверей, і розгортання зброї, яка може загрожувати росії, — говорив Макрон.

При цьому президент Франції підтримує «абсолютний захист» України, а «українське поле битви за перемогу» потім необхідно буде закріпити в «новому тексті, який має охрестити новий порядок, що забезпечує політичну стабільність та безпеку цього регіону та Європи».

Гарантії безпеки в рамках цієї нової архітектури мають поширюватися не лише на Україну та росію, а й на Азербайджан, Грузію, Молдову та Вірменію.

Коли я говорю про гарантії, я маю на увазі всі ці країни, як для нас, так і для росії, — сказав Макрон.

Київ 4 грудня розкритикував Макрона за ініціативу гарантій безпеки для росії. Українські посадовці, реагуючи на ініціативу Еммануеля Макрона, наполягають, що світ має отримати гарантії безпеки від рф, а не навпаки.

Зокрема, секретар РНБО Олексій Данілов розкритикував ідею надання «гарантій безпеки» росії, про які казав Макрон.

За його словами, денуклеаризована й демілітаризована росія буде найкращою гарантією миру для Європи та світу.

Макрон вважає, що союзникам по НАТО треба подумати про гарантії безпеки для рф, коли та погодиться повернутися за стіл переговорів з Україною.

Макрон згадав, що путін неодноразово висловлював побоювання, що «НАТО наближається до його дверей».

Макрон при цьому наголосив, що найближчим часом завдання Франції та її союзників — допомогти вистояти Україні.

Нагадаємо, що на початку червня 2022 року Макрон заявив, що вкрай важливо не принижувати росію, щоб після припинення бойових дій в Україні можна було досягти дипломатичного рішення.