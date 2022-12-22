"Кузнечик" в огне - на единственном в российском флоте авианосце произошел пожар

https://racurs.ua/n178068-kuznechik-v-ogne-na-edinstvennom-v-rossiyskom-flote-avianosce-proizoshel-pojar.html

Ракурс

На борту крейсера «Адмірал Кузнєцов», що стоїть у доках заводу «Зірочка» в Мурманську, сталася пожежа.

Про це повідомило державне пропагандистське агентство росії ТАСС з посиланням на представника екстрених служб.

За словами співрозмовника агентства, із крейсера евакуювали 20 людей, ніхто не постраждав. Причини займання поки що не повідомляються.

Два роки тому — у грудні 2019 року — на борту «Адмірала Кузнєцова», що стоїть на ремонті в Мурманську, також сталася пожежа. Тоді загинули двоє людей, ще 14 постраждали.

У жовтні 2018 року затонув плавучий док, де на ремонті був «Адмірал Кузнєцов», крейсер отримав п’ятиметрову пробоїну.

«Адмірал Кузнєцов» — єдиний корабель, що здатний нести авіацію на борту у росії. Його ввели в експлуатацію на початку 1991 року.

У 2017 році було оголошено про плани відремонтувати та модернізувати корабель, роботи на той момент оцінювалися як мінімум у 20 мільярдів рублів, що, як зазначалося, більше, ніж будівництво нового корвету.

Передбачалося, що у 2021 році корабель повернеться до складу флоту, проте через низку подій ці терміни змінили. Витрати на ремонт крейсера з урахуванням отриманих ним уже на заводі «Зірочка» пошкоджень не розголошувалися, як і нові терміни завершення робіт.