В разведке прогнозируют новый удар московитов по Украине 22−23 декабря

росія ймовірно вдасться до чергового масованого ракетного обстрілу України 22 або 23 грудня.

Про це повідомила «Українська правда» з посиланням на джерела у розвідці.

Джерела вказують, що росія залучить до удару всі наявні носії крилатих ракет з дальністю від 500 км, всього планується випустити не менше 67 ракет. Наступної доби після удару не виключається застосування БПЛА.

Як розповіли у розвідці, рф готується використати не менше чотирьох «Іскандерів», від восьми до 14 літаків Ту-95МС, близько трьох носіїв «калібрів» і до трьох літаків Ту-22М3.

У грудні московити здійснили масовані обстріли 5 та 16 грудня. У районі Києва під час масованого удару 16 грудня було зафіксовано понад 40 російських ракет, 37 з яких збили сили протиповітряної оборони. Це була одна з найбільш масованих ракетних атак на столицю України за весь час повномасштабного вторгнення росії 2022 року.

Вибухи пролунали в Деснянському, Дніпровському, Голосіївському районах. Зафіксовано одного постраждалого в Дніпровському районі.

Через дефіцит електроенергії метро в Києві зупинилося до кінця доби. Більшість будинків Києва залишилася без світла та водопостачання до 17 грудня.

На наземні маршрути замість трамваїв та тролейбусів вивели автобуси. Російські окупанти пошкодили енергооб'єкти ДТЕК Київські електромережі, що живлять один з об'єктів водоканалу та частину жителів Троєщини.

Крім того, 19 грудня воєнні злочинці рф здійснили масштабний запуск «шахедів» по Києву та області.