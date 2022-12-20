«Шахедная» атака на Святого Николая – россия применяет меньшую версию дронов и бьет ночью

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«Шахедна» атака на Святого Миколая була найбільшою за майже десять місяців повномасштабної війни — речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат

35 БпЛА ударних було випущено по території України. Якщо брати до уваги статистику, то таку кількість «Шахедів» вони ще не випускали", — повідомив Ігнат.

Загалом за листопад і грудень росія використала 127 безпілотників Shahed і 300 крилатих ракет.

У грудні захисники українського неба збили 67 дронів цього типу. Від початку застосування росією іранських безпілотників — близько 430.

Ми бачимо застосування БПЛА Shahed-136, зараз ще й використовують Shahed-131 — це менша версія у них. То вони маркують як «Герань-2», а це «Герань-1», менший дрон. Але ми всі чудово розуміємо, що це дрони іранського виробництва, — повідомив речник командування Повітряних сил Збройних сил України.

Ігнат також зазначив, що ворог випускає дрони невеликими групами за різними напрямами, і застосовує «шахеди» переважно у нічний час, тому що вночі «немає візуальної прив’язки до цілей».

Тим часом у Повітряних силах ЗСУ встановили тип російських гелікоптерів, збитих 19 грудня на Донеччині. Це два військово-транспортні вертольоти Мі-8.