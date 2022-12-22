Крупнейшая судоходная компания Китая отказалась возить российскую нефть - Bloomberg

https://racurs.ua/n178077-krupneyshaya-sudohodnaya-kompaniya-kitaya-otkazalas-vozit-rossiyskuu-neft-bloomberg.html

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Від перевезення нафти з росії відмовилася китайська компанія China Cosco Shipping. Це найбільший оператор морських перевезень у КНР та світі, флот якого налічує понад 1,4 тисячі суден.

Bloomberg з посиланням на суднових брокерів повідомляє, що компанія з 5 грудня перестала возити нафту з далекосхідного порту Козьміно, звідки коротким маршрутом до Індії та Китаю вирушав сорт нафти ESPO.

Також бойкот російським барелям оголосила грецька Avin International, флот якої налічує 35 танкерів загальною місткістю 2,5 млн т.

Обидва перевізники не бажають возити далекосхідну російську нафту, яка торгується вище «стелі цін»: вона коштує трохи більше ніж 60 дол. за барель, на відміну від основної експортної марки Urals, вартість якої пішла нижче за відмітку 50 дол.

Російське видання «Комерсант» пояснило сенс поїздки Дмитра Медведєва до Пекіна та його раптової зустрічі з Сі Цзіньпіном. На думку московитського директора Інституту країн Азії та Африки Олексія Маслова, найімовірніше, головними темами переговорів стали два серйозні виклики — продовження ситуації в Україні, а також запроваджена Заходом стеля цін на нафту.

Китай серйозно залежить від російської нафти, і за останній місяць рф і КНР ударно наростили постачання нафти і газу. Тому питання про подальшу ціну, звичайно, ключове, — заявив експерт.

Кінець росії-бензоколлнки?

Тим часом російський рубль впав до майже восьмимісячного мінімуму до долара — 72 рублі щодо долара, повідомляє Reuters. Побоювання з приводу впливу санкцій на російську нафту і газ привели до того, що втрати рубля в грудні становили понад 15%.