В Черное море вышла субмарина-носитель крылатых ракет «Калибр»

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Ракурс

У Чорне море із тимчасово окупованого Севастополя 22 грудня вийшов підводний човен — носій російських крилатих ракет «Калібр». Цю інформацію підтверджує кореспондент «Крим.Реалії».

22 грудня Військово-морські сили повідомили, що в Чорному морі на бойовому чергуванні перебувають 12 російських кораблів, але ракетоносіїв серед них немає.

Підводний човен проекту 636.3 «Варшав'янка», який є носієм крилатих ракет типу «Калібр», близько 15.00 вийшов у море з бази в Севастополі, повідомляє наш підписник, — йдеться у повідомленні Телеграм-каналу.

За даними ВМС України, останні шість днів росія не тримала на чергуванні носіїв «Калібрів».

Нагадаємо, за даними джерел видання «Українська правда» в українській розвідці, кремль вдасться до чергового масованого ракетного обстрілу України 22 або 23 грудня. Для цього воєнні злочинці рф застосують носії крилатих ракет з дальністю понад 500 км. Усього планується випустити щонайменше 67 крилатих ракет. Наступної доби після удару не виключається застосування ударних безпілотників.