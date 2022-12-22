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В оккупированном Крыму заметили флаг Украины - СМИ
В оккупированном Крыму заметили флаг Украины — СМИ (ВИДЕО)https://racurs.ua/n178094-v-okkupirovannom-krymu-zametili-flag-ukrainy-smi-video.htmlРакурс
В тимчасово окупованому Криму помітили прапор України, який встановили невідомі. Український стяг замайорів поблизу населеного пункту Міжводне.
Нагадаємо, у 2018 році волонтери InformNapalm на підтримку українських моряків в Криму також розгорнули прапор України та зняли відео із закликом «Атакуйте соколи, слава Україні!».
Згодом це відео неодноразово транслювало кримське телебачення, завдяки роботі українських хакерів.
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