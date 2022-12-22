В оккупированном Крыму заметили флаг Украины - СМИ

https://racurs.ua/n178094-v-okkupirovannom-krymu-zametili-flag-ukrainy-smi-video.html

Ракурс

В тимчасово окупованому Криму помітили прапор України, який встановили невідомі. Український стяг замайорів поблизу населеного пункту Міжводне.

Нагадаємо, у 2018 році волонтери InformNapalm на підтримку українських моряків в Криму також розгорнули прапор України та зняли відео із закликом «Атакуйте соколи, слава Україні!».

Згодом це відео неодноразово транслювало кримське телебачення, завдяки роботі українських хакерів.