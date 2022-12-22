В окупованому Криму помітили прапор України — ЗМІ

https://racurs.ua/ua/n178094-v-okupovanomu-krymu-pomityly-prapor-ukrayiny-zmi-video.html

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В тимчасово окупованому Криму помітили прапор України, який встановили невідомі. Український стяг замайорів поблизу населеного пункту Міжводне.

Нагадаємо, у 2018 році волонтери InformNapalm на підтримку українських моряків в Криму також розгорнули прапор України та зняли відео із закликом «Атакуйте соколи, слава Україні!».

Згодом це відео неодноразово транслювало кримське телебачення, завдяки роботі українських хакерів.