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Ракурс
В окупованому Криму помітили прапор України — ЗМІ

В окупованому Криму помітили прапор України — ЗМІ (ВІДЕО)

22 гру 2022, 22:30
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В тимчасово окупованому Криму помітили прапор України, який встановили невідомі. Український стяг замайорів поблизу населеного пункту Міжводне.





Нагадаємо, у 2018 році волонтери InformNapalm на підтримку українських моряків в Криму також розгорнули прапор України та зняли відео із закликом «Атакуйте соколи, слава Україні!».

Згодом це відео неодноразово транслювало кримське телебачення, завдяки роботі українських хакерів.

Джерело: Ракурс


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