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В окупованому Криму помітили прапор України — ЗМІ
В окупованому Криму помітили прапор України — ЗМІ (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n178094-v-okupovanomu-krymu-pomityly-prapor-ukrayiny-zmi-video.htmlРакурс
В тимчасово окупованому Криму помітили прапор України, який встановили невідомі. Український стяг замайорів поблизу населеного пункту Міжводне.
Нагадаємо, у 2018 році волонтери InformNapalm на підтримку українських моряків в Криму також розгорнули прапор України та зняли відео із закликом «Атакуйте соколи, слава Україні!».
Згодом це відео неодноразово транслювало кримське телебачення, завдяки роботі українських хакерів.
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