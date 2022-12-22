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ВСУ показали позиции и уничтоженную группу вагнеровцев

ВСУ показали позиции и уничтоженную группу вагнеровцев (ВИДЕО)

22 дек 2022, 22:10
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Збройні сили України показали російські позиції та знищену групу бійців так званої приватної армії путіна ПВК «Вагнера» на фронті. Про це повідомляє Управління стратегічних комунікацій апарату головнокомандувача Збройних сил України 22 грудня у Телеграм.





Знищена група вагнерівців бійцями 28-ї окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового Походу, — додали у Страткомі.

Нагадаємо, 28 ОМБр входить до Сухопутних військ ЗСУ.

Источник: Ракурс


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