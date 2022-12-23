Нидерланды выделят Украине 2,5 млрд евро поддержки. Фото:

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Нідерланди виділять Україні мільярдну допомогу у 2023 році.

Нідерландський уряд ухвалив рішення надати українській стороні 2,5 млрд євро підтримки. Це стало відомо в ході телефонної розмови президента Володимир Зеленський з прем'єр-міністром Нідерландів Марком Рютте. Відповідну інформацію глава держави 23 грудня опублікував у Telegram.

Цінуємо підтримку Нідерландів! І далі працюємо разом над зміцненням обороноздатності, енергетичної стійкості, відновленням критичної інфраструктури, — йдеться у повідомленні.

Водночас Рютте у своєму Twitter-акаунті наголосив, його Нідерланди надаватимуть Україні військову, гуманітарну й дипломатичну допомогу до тих пір, доки країна-агресор росія продовжуватиме війну проти українського народу.

Нагадаємо, 21 грудня Сполучені Штати Америки оголосили про виділення Україні пакету допомоги у галузі оборони на 1,85 млрд дол. Зокрема, українській стороні передадуть системи ППО Patriot з боєприпасами, сотні тисяч боєприпасів до гармат та танків, мінометні системи, стрілецьку зброю та гранатомети, автомобілі HMMWV та Cougar MRAP й броньовані вантажівки.