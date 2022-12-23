Иран планирует таено увеличить поставки передового оружия в рф. Фото:

https://racurs.ua/n178111-iran-planiruet-tayno-uvelichit-postavki-peredovogo-orujiya-v-rossiu-mossad.html

Ракурс

Іран хоче продовжити підтримувати країну-агресора рф у війні з Україною.

У Тегерані хочуть зберегти в таємниці майбутні наміри розширити постачання передової зброї в росію, яку окупаційна армія використовує у війні проти України. Про це заявив очільник ізраїльської розвідки Моссад Давид Барнеа, передає ynet.co.il.

Ми різними каналами отримуємо попередження про наміри Ірану поглибити та розширити постачання передової зброї в росію, розширити свій ядерний проект, а також про намір іранського режиму активізувати напади на дружні Ізраїлю мусульманські країни регіону, — зазначив він.

Розвідка Ізраїлю наголошує, що іранська влада намагається постачання зброї приховати «під завісою таємності».

Барнеа додав, що також Тегеран має намір розширити свій проект зі збагачення урану. Глава Моссаду переконує, що Ізраїль не допустить того, щоб у розпорядженні іранського режиму з’явилася ядерна зброя.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський під час виступу у Конгресі назвав Іран спільником росії у політиці геноциду та закликав зупинити «двох терористів зараз». У Тегерані відповіли, що «стратегічне терпіння Ірану щодо безпідставних звинувачень не є безмежним».

Джерело: ynet.co.il