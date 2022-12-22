Іран погрожує Зеленському через промову в Конгресі США

https://racurs.ua/ua/n178085-iran-pogrojuie-zelenskomu-cherez-promovu-v-kongresi-ssha.html

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Іран обурився через вчорашню промову президента Володимира Зеленського у Конгресі США — речник міністерства закордонних справ Ірану Нассер Канаані в розкритикував його заяви про те, що офіційний Тегеран надає військову підтримку москві у війні проти Києва.

Зеленському варто було б знати, що стратегічне терпіння Ірану щодо безпідставних звинувачень не є безмежним. Іран не постачав жодної військової техніки жодній стороні для використання у війні в Україні та завжди поважав територіальну цілісність усіх країн, — цитує заяву Канаані МЗС Ірану.

Зеленський під час виступу у Конгресі назвав Іран спільником росії у політиці геноциду та закликав зупинити «двох терористів зараз».

Коли росія не дістає до наших міст артилерією, вона намагається знищити їх ракетами. Ба більше, росія знайшла спільника в цій геноцидній політиці — Іран. Іранські вбивчі дрони, які йдуть до рф сотнями, стали загрозою для нашої критичної інфраструктури. Так один терорист знаходить іншого. Питання часу, коли вони вдарять по інших ваших союзниках, якщо ми не зупинимо їх зараз, — сказав він.

Нагадаємо, рф активно використовує іранські дрони-камікадзе Shahed, видаючи їх за російські безпілотники «Герань». США, Європейський Союз і Канада запровадили санкції проти Ірану за військову допомогу рф.