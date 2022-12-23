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Кабмін України припинив дію міжурядових угод із білоруссю, котрі стосуються поставок озброєння і військової техніки, а також проведення спільних науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт у цій галузі.
Про це сьогодні, 23 грудня, у своєму Telegram-каналі повідомив постійний представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.
Йдеться про такі угоди:
- угоду між урядом України та кабінетом міністрів республіки білорусь про взаємні поставки у 1995 році озброєння, військової техніки, інших матеріальних засобів та надання послуг для потреб оборони та безпеки, вчиненої 16.12.1994;
- угоду між Кабінетом міністрів України та урядом республіки білорусь про додаткові заходи довіри і безпеки, вчиненої 16.04.2001;
- угоду між Кабінетом міністрів України та урядом республіки білорусь про проведення спільних науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт в галузі озброєння і військової техніки, вчиненої 18.10.2005;
- угоду між Кабінетом міністрів України та урядом республіки білорусь про взаємну охорону прав на результати інтелектуальної діяльності, що створені та надані в ході
двостороннього військово- технічного співробітництва, вчиненої
18.10.2005.
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