Кабмин прекратил действие еще четырех соглашений с беларусью, фото: «Эспрессо»

https://racurs.ua/n178117-ukraina-prekratila-deystvie-chetyreh-soglasheniy-s-belarusu-detali.html

Ракурс

Кабмін України припинив дію міжурядових угод із білоруссю, котрі стосуються поставок озброєння і військової техніки, а також проведення спільних науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт у цій галузі.

Про це сьогодні, 23 грудня, у своєму Telegram-каналі повідомив постійний представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Йдеться про такі угоди: