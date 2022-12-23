Кабмін припинив дію ще чотирьох угод з білоруссю, фото: «Еспресо»

https://racurs.ua/ua/n178117-ukrayina-prypynyla-diu-chotyroh-ugod-z-bilorussu-detali.html

Ракурс

Кабмін України припинив дію міжурядових угод із білоруссю, котрі стосуються поставок озброєння і військової техніки, а також проведення спільних науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт у цій галузі.

Про це сьогодні, 23 грудня, у своєму Telegram-каналі повідомив постійний представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Йдеться про такі угоди: