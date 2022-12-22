лукашенко тягає танки залізницею вздовж кордону з Україною

https://racurs.ua/ua/n178071-lukashenko-tyagaie-tanky-zaliznyceu-vzdovj-kordonu-z-ukrayinou.html

Ракурс

Ешелон з російськими танками, який приїхав в Лунінець Брестської області білорусі (що за 50 км від кордону з Рівненщиною) чомусь з тими ж танками повернувся назад в село Полонка, розташоване набагато далі від українського кордону.

«Білоруський Гаюн» повідомляє, що в Лунінець поїзд прибув позавчора, простояв ніч і без усякого розвантажування вчора просто поїхав назад.

В ешелоні було 23 танки Т-80 і 19 одиниць вантажівок та бензовозів.

12 грудня повідомлялося, що техніку Збройних сил РФ переміщують у район Брестського полігону.

Військово-пропагандистські канали поінформували про початок чергового етапу бойового злагодження так званого спільного Регіонального угруповання військ (сил) Збройних сил РФ та РБ, пише @Hajun_BY.

Анонсовано рух колон з військовою технікою дорогами країни і повідомляється, що вже сьогодні перша колона з технікою ЗС РФ висунулась з району полігону «Обуз-Лісновський» (Барановичський рн, Брестська обл.) у бік полігону «Брестський» (Брестський рн, Брестська обл.).

Ближче до кордону з Україною переміщують 24 одиниці військової техніки, включаючи чотири трали з танками Т-80, мінометну батарею, машини зв’язку, інженерну техніку.