В Китае заявили, что не хотят «выбирать между друзьями» Украиной и рф

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Повномасштабне вторгнення росії в Україну поставило Китай «у дуже складне становище», оскільки Пекін не хоче «обирати між друзями» москвою й Києвом. Таку думку висловив новопризначений посол КНР у ЄС Фу Конг в інтерв’ю газеті South China Morning Post.

Ми зазнаємо побічної шкоди від цієї кризи. І росія, й Україна є хорошими друзями, тому ми не хочемо вибирати між друзями. Це відправна точка нашої позиції. Ця криза поставила нас у дуже складне становище, з політичної точки зору, — вказав китайський дипломат.

З слів посла Китаю в Європейському Союзі, війна в Україні «створила велику напругу» у відносинах Пекіна з країнами Європи.

Фу назвав війну в Україні «так званою спецоперацією», оскільки «саме так її назвали росіяни».

На другий день після початку цієї операції відбулася важлива телефонна розмова між президентом Китаю Сі і президентом путіним, і під час цієї розмови президент Сі чітко висловився за пошук мирного рішення… Через 10 місяців після цього факти свідчать про те, що Китай не надає військової допомоги росії. Насправді, наша позиція була досить збалансованою, погодьтеся, і ми готові долучатися до будь-яких мирних зусиль, — запевнив він.

Водночас посол Китаю звинуватив США у тому, що вони нібито «мають вигоду з цієї кризи».