Численность ЧВК «Вагнера» назвали в США

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У складі ПВК «Вагнера» — так званої приватної армії путіна — воюють близько 50 тис. найманців, а їх утримання обходиться росії у 100 млн дол. на місяць. Серед вагнерівців, які воюють в Україні, лише 20% контрактників, решта — в’язні, кількість яких сягає до 40 тис. осіб.

Для нас цілком очевидно, що ПВК «Вагнер» стає конкуруючим центром влади для російської армії та інших російських міністерств, — прокоментував координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки США Джон Кірбі.

У четвер Білий дім заявив, що президент рф путін все частіше звертається до ПВК «Вагнера» за військовою підтримкою через 10 місяців після вторгнення в Україну, повідомляє видання The Hill.

Власник «Вагнера» євгеній прігожин та інші представники компанії вербували засуджених із в’язниць для боротьби на передовій, тому що вони стикаються з проблемами вербування інших росіян, заявив Кірбі. Деякі з цих ув’язнених мають «серйозні захворювання», додав він.

Крім того, прігожин витрачає понад 100 млн дол. на місяць на фінансування операцій ПВК в Україні, а його приватна армія воює разом з російськими військами.

Кірбі також зазначив, що Північна Корея завершила першу поставку зброї вагнерівцям. Ця поставка стала другою після попередньої поставки минулого місяця, яка включала в себе ракети.

Офіційні особи Північної Кореї публічно заявили, що вони не підтримають війну росії в Україні — і все ж вони постачають зброю «Вагнеру», прямо порушуючи резолюції Ради Безпеки ООН, — заявив Джон Кірбі.

Кірбі зауважив, що ПВК «Вагнера» відіграє «головну роль» у Бахмуті. У боях в цьому місті, за його словами, загинуло близько тисячі вагнерівців, 90% з них були засудженими. Кірбі вважає, що прігожин мотивований бажанням впливу та його стосунками з путіним.