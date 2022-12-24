Ракурсhttps://racurs.ua/
Раненый воин рассказал, как под Бахмутом самостоятельно вышел на эвакуацию
Раненый воин рассказал, как под Бахмутом самостоятельно вышел на эвакуацию (ВИДЕО)https://racurs.ua/n178140-ranenyy-voin-rasskazal-kak-pod-bahmutom-samostoyatelno-vyshel-na-evakuaciu-video.htmlРакурс
Військовослужбовець Збройних сил України на псевдо Редбул розповів про те, як попри поранення на передовій під Бахмутом йому довелося самотужки йти до точки евакуації.
Воїн 214-го Окремого спеціального батальйону під час бою дістав поранення голови. Він був у касці. Проте жодна евакуаційна машина не могла під’їхати через сильні обстріли.
Ніби хтось бітою по голові вдарив… Ніхто не біг допомогти, бо тривав бій, а я був один в бліндажі. Я зняв балаклаву, шапку, дістав з аптечки ізраїльський бандаж і намотав собі на голову, добив ріжки. Жодна евакуаційна машина не під’їхала б через сильні обстріли. Я сказав, що відтягуватимуся сам вздовж лісосмуги. Там відстань — понад кілометр, — розповідає захисник України.
Відеозапис розповіді оприлюднив журналіст Юрій Бутусов.
.