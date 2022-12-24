Не таким вкусным и теплым может быть ужин, в семейном кругу есть пустые стулья — рождественское поздравление Зеленского

https://racurs.ua/n178154-ne-takim-vkusnym-i-teplym-mojet-byt-ujin-v-semeynom-krugu-est-pustye-stulya-rojdestvenskoe.html

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У різдвяному привітанні президент України Володимир Зеленський закликав на зло росіянам святкувати, але «не будемо чекати дива», адже українці творять його самі.

Глава держави нагадав, що Різдво і всі прийдешні зимові свята ми зустрічаємо в непростих обставинах: хтось побачить сьогодні першу зірку в небі над Бахмутом, Рубіжним, Кремінною.

Хтось зустріне свято в чужих домівках, але не в чужих людей — українців, що дали прихисток українцям. Хтось почує «Щедрик» іншою мовою — у Варшаві, Берліні, Лондоні, Нью-Йорку, Торонто та в багатьох інших містах і країнах.

А хтось зустріне це Різдво у неволі, але хай памʼятає, що ми йдемо й по цих наших людей, ми повернемо свободу всім українцям і українкам, — пообіцяв президент.

Він переконаний, що де б ми не були, «ми будемо сьогодні разом» і загадаємо бажання.