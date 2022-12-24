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Не таким вкусным и теплым может быть ужин, в семейном кругу есть пустые стулья — рождественское поздравление Зеленского
Не таким вкусным и теплым может быть ужин, в семейном кругу есть пустые стулья — рождественское поздравление Зеленского (ВИДЕО)https://racurs.ua/n178154-ne-takim-vkusnym-i-teplym-mojet-byt-ujin-v-semeynom-krugu-est-pustye-stulya-rojdestvenskoe.htmlРакурс
У різдвяному привітанні президент України Володимир Зеленський закликав на зло росіянам святкувати, але «не будемо чекати дива», адже українці творять його самі.
Глава держави нагадав, що Різдво і всі прийдешні зимові свята ми зустрічаємо в непростих обставинах: хтось побачить сьогодні першу зірку в небі над Бахмутом, Рубіжним, Кремінною.
Хтось зустріне свято в чужих домівках, але не в чужих людей — українців, що дали прихисток українцям. Хтось почує «Щедрик» іншою мовою — у Варшаві, Берліні, Лондоні, Нью-Йорку, Торонто та в багатьох інших містах і країнах.
А хтось зустріне це Різдво у неволі, але хай памʼятає, що ми йдемо й по цих наших людей, ми повернемо свободу всім українцям і українкам, — пообіцяв президент.
Він переконаний, що де б ми не були, «ми будемо сьогодні разом» і загадаємо бажання.
Ми будемо відзначати свої свята! Як завжди. Ми будемо усміхатись і радіти. Як завжди. Відмінність одна: ми не будемо чекати дива, адже творимо його самі. Хоч би де ми були, ми будемо сьогодні разом. І разом подивимось у вечірнє небо. І разом згадаємо ранок 24 лютого. Згадаємо, скільки пройшли. Згадаємо «Азовсталь», Ірпінь, Бучу, Краматорськ, Зміїний, Чорнобаївку, Ізюм, Херсон. Ми загадаємо бажання. Одне на всіх. І відчуємо радість. Одну на всіх. І зрозуміємо істину. Одну на всіх. Про те, що жодні дрони-камікадзе не здатні загасити різдвяну зорю. Ми побачимо її сяйво навіть під землею, в бомбосховищі. Ми наповнимо теплом і світлом наші серця. Їх не здатні поранити жодні «Кинджали». Вони зламаються об наш сталевий дух. І наша боротьба триватиме без упину. Їй не загрожують планові чи аварійні відключення. І ми ніколи не відчуємо дефіциту хоробрості й незламності.
Ми пережили багато гірких новин і будемо заслужено стрічати благу вість. Ми співатимемо колядки — бадьоро, як ніколи, — щоб гучніше за звук генератора. Ми почуємо голоси й привітання рідних — у душі, навіть якщо ляжуть зв’язок та інтернет. І навіть у суцільній темряві ми знайдемося, щоб міцно обійняти одне одного. І якщо не буде тепла, будемо обійматися довго, щоб зігріти одне одного.
Ми будемо відзначати свої свята! Як завжди. Ми будемо усміхатись і радіти. Як завжди. Відмінність одна: ми не будемо чекати дива, адже творимо його самі, — йдеться у різдвяному привітанні Зеленського.
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