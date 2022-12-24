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Ракурс
Украинские военные, защищающие Бахмут, отмечают Сочельник

Украинские военные, защищающие Бахмут, отмечают Сочельник (ФОТО, ВИДЕО)

24 дек 2022, 20:50
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Українські військові, які захищають Бахмут, відзначають Святвечір. Першу зірку зустріли наші хлопці в укритті.





Боєць 5 окремого штурмового полку Юрій Сироткюк опублікував фото і відео святкового столу на фронті.

Святвечір на споконвік і навіки українському Донбасі. Ні Бахмута, ні нашого Різдва нікому не віддамо", — наголосив Сиротюк.

Раніше українців привітав із Різдвом президент Володимир Зеленський.

Ми співатимемо колядки бадьоро, як ніколи, — щоб гучніше за звук генератора. Ми почуємо голоси й привітання рідних — у душі, навіть якщо ляжуть зв’язок та інтернет. І навіть у суцільній темряві ми знайдемося, щоб міцно обійняти одне одного. І якщо не буде тепла, будемо обійматися довго, щоб зігріти одне одного. Ми будемо відзначати свої свята. Будемо усміхатись і радіти. Як завжди. Відмінність одна: ми не будемо чекати дива, адже творимо його самі, — так Зеленський привітав українців з Різдвом.

Росіяни у Святвечір жорстоко бомбардували центр Херсона, вбили 10 і поранили понад 50 людей.

Источник: Ракурс


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