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Українські військові, які захищають Бахмут, відзначають Святвечір
Українські військові, які захищають Бахмут, відзначають Святвечір (ФОТО, ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n178157-ukrayinski-viyskovi-yaki-zahyschaut-bahmut-vidznachaut-svyatvechir-foto-video.htmlРакурс
Українські військові, які захищають Бахмут, відзначають Святвечір. Першу зірку зустріли наші хлопці в укритті.
Боєць 5 окремого штурмового полку Юрій Сироткюк опублікував фото і відео святкового столу на фронті.
Святвечір на споконвік і навіки українському Донбасі. Ні Бахмута, ні нашого Різдва нікому не віддамо", — наголосив Сиротюк.
Раніше українців привітав із Різдвом президент Володимир Зеленський.
Ми співатимемо колядки бадьоро, як ніколи, — щоб гучніше за звук генератора. Ми почуємо голоси й привітання рідних — у душі, навіть якщо ляжуть зв’язок та інтернет. І навіть у суцільній темряві ми знайдемося, щоб міцно обійняти одне одного. І якщо не буде тепла, будемо обійматися довго, щоб зігріти одне одного. Ми будемо відзначати свої свята. Будемо усміхатись і радіти. Як завжди. Відмінність одна: ми не будемо чекати дива, адже творимо його самі, — так Зеленський привітав українців з Різдвом.
Росіяни у Святвечір жорстоко бомбардували центр Херсона, вбили 10 і поранили понад 50 людей.
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