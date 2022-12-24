Українські військові, які захищають Бахмут, відзначають Святвечір. Першу зірку зустріли наші хлопці в укритті.

Боєць 5 окремого штурмового полку Юрій Сироткюк опублікував фото і відео святкового столу на фронті.

Раніше українців привітав із Різдвом президент Володимир Зеленський.

Ми співатимемо колядки бадьоро, як ніколи, — щоб гучніше за звук генератора. Ми почуємо голоси й привітання рідних — у душі, навіть якщо ляжуть зв’язок та інтернет. І навіть у суцільній темряві ми знайдемося, щоб міцно обійняти одне одного. І якщо не буде тепла, будемо обійматися довго, щоб зігріти одне одного. Ми будемо відзначати свої свята. Будемо усміхатись і радіти. Як завжди. Відмінність одна: ми не будемо чекати дива, адже творимо його самі, — так Зеленський привітав українців з Різдвом.