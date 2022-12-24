Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Українські військові, які захищають Бахмут, відзначають Святвечір

Українські військові, які захищають Бахмут, відзначають Святвечір (ФОТО, ВІДЕО)

24 гру 2022, 20:50
999

Українські військові, які захищають Бахмут, відзначають Святвечір. Першу зірку зустріли наші хлопці в укритті.





Боєць 5 окремого штурмового полку Юрій Сироткюк опублікував фото і відео святкового столу на фронті.

Святвечір на споконвік і навіки українському Донбасі. Ні Бахмута, ні нашого Різдва нікому не віддамо", — наголосив Сиротюк.

Раніше українців привітав із Різдвом президент Володимир Зеленський.

Ми співатимемо колядки бадьоро, як ніколи, — щоб гучніше за звук генератора. Ми почуємо голоси й привітання рідних — у душі, навіть якщо ляжуть зв’язок та інтернет. І навіть у суцільній темряві ми знайдемося, щоб міцно обійняти одне одного. І якщо не буде тепла, будемо обійматися довго, щоб зігріти одне одного. Ми будемо відзначати свої свята. Будемо усміхатись і радіти. Як завжди. Відмінність одна: ми не будемо чекати дива, адже творимо його самі, — так Зеленський привітав українців з Різдвом.

Росіяни у Святвечір жорстоко бомбардували центр Херсона, вбили 10 і поранили понад 50 людей.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter



.



Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів