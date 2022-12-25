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Военные потери россии. Инфографика: Генштаб ВСУ

ВСУ уничтожили 102 тыс. оккупантов и 305 дней войны (ИНФОГРАФИКА)

25 дек 2022, 12:19
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Військові втрати росії у війні з Україною щодня складають сотні осіб.





З початку війни агресор втратив вже понад 102 тис. солдатів та офіцерів. Вчора, 24 грудня, було ліквідовано 620 окупантів. Українські військові у суботу також знищили п’ять танків, 16 бойових броньованих машин, три артсистеми та вісім одиниць автомобільної техніки. Про це 25 грудня повідомили в Генеральному штабі Збройних сил України.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 25 грудня орієнтовно склали:

  • особового складу — близько 102 тис. 50 (+620) осіб ліквідовано,
  • танків — 3 тис. 11 (+5) од,
  • бойових броньованих машин — 6 тис. 10 (+16) од,
  • артилерійських систем — 1991 (+3) од,
  • РСЗВ — 418 (+0) од,
  • засоби ППО — 212 (+0) од,
  • літаків — 283 (+0) од,
  • гелікоптерів — 267 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 1706 (+0),
  • крилаті ракети — 653 (+0),
  • кораблі /катери — 16 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн — 4635 (+8) од,
  • спеціальна техніка — 178 (+0).

Військові втрати росії. Інфографіка: Генштаб ЗСУ

Нагадаємо, 23 грудня підрозділи Збройних сил України знищили 480 російських окупантів та збили вісім ворожих безпілотників.

Источник: Ракурс


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