Армія України знищила 102 тис. окупантів та 305 днів війни. Фото:

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Військові втрати росії у війні з Україною щодня складають сотні осіб.

З початку війни агресор втратив вже понад 102 тис. солдатів та офіцерів. Вчора, 24 грудня, було ліквідовано 620 окупантів. Українські військові у суботу також знищили п’ять танків, 16 бойових броньованих машин, три артсистеми та вісім одиниць автомобільної техніки. Про це 25 грудня повідомили в Генеральному штабі Збройних сил України.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 25 грудня орієнтовно склали:

особового складу — близько 102 тис. 50 (+620) осіб ліквідовано,

танків — 3 тис. 11 (+5) од,

бойових броньованих машин — 6 тис. 10 (+16) од,

артилерійських систем — 1991 (+3) од,

РСЗВ — 418 (+0) од,

засоби ППО — 212 (+0) од,

літаків — 283 (+0) од,

гелікоптерів — 267 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 1706 (+0),

крилаті ракети — 653 (+0),

кораблі /катери — 16 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн — 4635 (+8) од,

спеціальна техніка — 178 (+0).

Нагадаємо, 23 грудня підрозділи Збройних сил України знищили 480 російських окупантів та збили вісім ворожих безпілотників.