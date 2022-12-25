ВСУ тренировались уничтожать российский десант. Фото: Генштаб

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Ракурс

Навчання український військових відбулися у Київській області.

Бійці Збройних сил України в рамках тренування відпрацювали протидію диверсійно-розвідувальним групам росіян. За легендою противник намагався висадити тактичний повітряний десант та захопити важливий державний об'єкт. Про це командування Об'єднаних сил ЗСУ повідомило у Facebook.

Протистояли ворогу підрозділи ЗСУ та Національної гвардії, які у повітрі знищили транспортні гелікоптери та завдали нанесли вогневе ураження по передовому загону, який намагався захопити відповідний плацдарм для подальших дій.

Для ураження противника українські військові провели маневр артилерії. Задля цього, за словами командувач Об'єднаних сил ЗСУ Сергія Наєва, долається водна перешкода за допомогою ПТС-2 та паромних переправ.

Нагадаємо, 20 грудня командувач Об'єднаних cил Збройних сил України генерал-лейтенант Сергій Наєв заявляв, що рівень воєнної загрози з боку білорусі зростає. А тренувальні польоти російських літаків-носіїв ракет «Кинджал» проводяться з єдиною метою — це уточнення цілей на території України для завдавання ударів агресором.