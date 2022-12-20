Рівень воєнної загрози з білорусі зростає — Наєв

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Рівень воєнної загрози з боку білорусі зростає. Про це заявив командувач Об'єднаних cил Збройних сил України генерал-лейтенант Сергій Наєв, коментуючи нещодавні тренування літака наведення рф та літаків-перехоплювачів носіїв ракет «Кинжал» у повітряному просторі білорусі.

Такі тренування проводяться з єдиною метою — це уточнення цілей на території України для нанесення ракетних ударів агресором… Ми вживаємо всіх заходів для того, щоб знизити цей рівень загрози. Зараз на території білорусі зосереджені друга мотострілецька дивізія першої танкової армії та авіаційне угруповання, в складі якого є новітні зразки авіації повітряно-космічних сил збройних сил росії. Окрім цього, там присутні підрозділи, озброєні оперативно-тактичними ракетними комплексами «Іскандер» з балістичними ракети до них, — вказав Наєв.

Він також відповів на запитання, чи достатньо росії зібраних у білорусі сил для початку другого вторгнення: