Оккупанты стягивают резервы в Бердянск и Мелитополь. Фото: О.Б. Попков

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Ракурс

Російська армія перекидає військові резерви до Бердянська та Мелітополя.

Велика колона важкої техніки зайшла з боку росії та рушила через Мангуш Маріупольского району в напрямках Бердянська та Мелітополя. Колони доформовувались частково з місця базування в селі Агробаза. Про це радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко 25 грудня написав у Telegram.

Зазначається, що командування рф перекинуло частину військової техніки та особового складу на Мангуш й включило до складу колон, сформованих в Маріуполі та Агробазі.

А ще одну частину російської техніки та живої сили на вантажівках з причепленими гарматами малого калібру окупанти перемістили з Урзуфа дорогою понад морем у бік Бердянська.

За словами радника маріупольського мера, агресор стягнув на Бердянський та Мелітопольський напрямки додаткові резерви. Окупантів вже розселили в районі так званих Кам’янських дач під прикриттям великої кількості мирних жителів.

Нагадаємо, до Мелітополя прибула група бойовиків рамзана кадирова. Кадирівці не лише взяли під свій контроль блок-пости, але й наглядають за новоприбулими мобілізованими громадянами рф.